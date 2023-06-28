Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

28 июня, 13:05
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Все больше стран признают Голодомор геноцидом украинского народа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Все больше стран признают Голодомор геноцидом украинского народа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Парламент Хорватии в среду, 28 июня, признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Украинский лидер поблагодарил парламент Хорватии за признание Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

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Благодарен Хорватии за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля — ни прошлыми, ни современными", — написал Зеленский.

В прошлом году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные мероприятия по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории.

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Хорватия Голодомор Украина Владимир Зеленский

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