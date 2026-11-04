Парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности с США

Во вторник, 3 ноября, парламент Гренландии ратифицировал соглашение о безопасности с Соединенными Штатами , заключенное ранее в этом году при участии президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Документ предусматривает расширение роли американских военных в Гренландии, в частности создание двух новых военных баз и развертывание системы противоракетной обороны Трампа «Золотой купол» (Golden Dome). В то же время соглашение подтверждает суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение.

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Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде заявил, что ратификация соглашения является важным шагом для острова.

«Мы должны признать, что мир и стабильность больше не являются чем-то, что мы можем считать само собой разумеющимся», — заявил он.

В то же время оппозиционная партия Naleraq, выступающая за независимость Гренландии, поставила под сомнение экономическую выгоду от соглашения.

«Мы стремимся заключить более выгодное соглашение, которое принесет нам пользу, когда мы станем независимым государством. Однако это соглашение не принесло никакой экономической выгоды», — отметил лидер партии Naleraq Пеле Броберг.

Теперь законопроект должен рассмотреть парламент Дании. Первое чтение состоится 11 ноября, второе чтение и голосование запланированы на 19 ноября.

Документ вступит в силу после одобрения Данией и Гренландией. При этом утверждение соглашения Сенатом США не требуется.

Ранее Дональд Трамп назвал Гренландию «величайшим подарком», который США когда-либо получали от Европы. По его словам, остров уже перешел под контроль Вашингтона.

«Помните, [Европа] только что сделала Соединенным Штатам величайший подарок, который мы когда-либо получали. Знаете, что это было? Гренландия. Мы только что получили Гренландию — вы ведь знаете об этом, правда?» — сказал он.

Один из других участников разговора уточнил, что президент имел в виду «военное соглашение».

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении установить контроль США над Гренландией — автономной территорией в составе Королевства Дания, обладающей значительными запасами полезных ископаемых. Свои устремления он объяснял соображениями национальной безопасности.

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В октябре президент США также сообщил, что на острове планируют начать масштабные геологоразведочные работы по поиску нефти, газа и других полезных ископаемых.

Заявление Трампа прозвучало более чем через месяц после подписания США, Данией и Гренландией нового соглашения в сфере безопасности, предусматривающего усиление американского военного присутствия и присутствия в области безопасности на острове.