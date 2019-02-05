Парламент Греции 8 февраля ратифицирует протокол о вступлении Македонии в НАТО Сегодня, 17:48 120 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Сначала протокол о вступлении представят на заседании специального парламентского комитета ЕРА

Парламент Греции в пятницу, 8 февраля, проведет голосование по протоколу, который открывает путь к вступлению Северной Македонии в НАТО.

Об этом сообщает Ekathimerini.

По словам спикера греческого парламента Никоса Вутсиса, в четверг, 7 февраля протокол о вступлении будет представлен на заседании специального парламентского комитета, а на следующий день будет вынесен на голосование.

Протокол о присоединении был утвержден послами НАТО и теперь в Брюсселе определяют дату его подписания.

Таким образом, Северная Македония могла бы стать членом НАТО уже на июльском саммите, если другие союзники также ускорят процедуры ратификации. Обычно процесс ратификации длится год.

Напомним, 25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.