Парламент Британии признал Голодомор геноцидом украинского народа 25 мая, 21:11 Палата общин единогласно приняла решение о признании Голодомора 1932−1933 геноцидом (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Парламент Великобритании в четверг, 25 мая, принял резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Парламент Великобритании принял резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо. Историческая справедливость — это ключ к пониманию, кто и что является настоящим злом», — пишет он.

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Как сообщает ЕП, нижняя палата парламента Великобритании, Палата общин, единогласно приняла решение о признании Голодомора 1932−1933 геноцидом украинского народа.

Депутат Консервативной партии Полин Летхэм, которая представила соответствующую резолюцию в Палате общин, подчеркнула, что голод в Украине в начале 1930-х годов был искусственным, вызванным принудительным отбором урожаев у украинских крестьян.

Она также провела параллели с нынешними событиями, когда Россия похищает украинское зерно на оккупированных украинских территориях.

«Именно поэтому мы должны заверить украинские власти и международный правопорядок, что Великобритания — по крайней мере, британский парламент — не будет игнорировать военные преступления и преступления против человечности», — заявила Летхэм.

В 2022 году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году режим СССР организовал целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.