Парламент Болгарии признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа 1 февраля, 16:49 Любое отрицание, оправдание и умаление геноцида является бесчестием памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора, говорится в резолюции (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Парламент Болгарии принял проект постановления о признании Голодомора в Украине 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает болгарский ресурс BNR.

Решение было принято 134 голосами за, а против были 26 голосов.

Решением парламента Болгарии объявлено, что в каждую последнюю субботу ноября в Болгарии будет отмечать День чести и памяти жертв Голодомора в Украине.

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В резолюции говорится, что любое отрицание, оправдание и умаление геноцида является бесчестием памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей парламента Болгарии за это решение.

«Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина будет всегда помнить жест солидарности Болгарии», — написал он в Twitter.

Также Болгарию в Twitter поблагодарил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Это достойная дань памяти миллионов его невинных жертв, в том числе членов болгарской общины», — отметил министр.

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

В 2022 году исполняется 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории.