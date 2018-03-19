Париж не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму

Париж не признает выборы президента России в аннексированном ею Крыму, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

"Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что Франция "не признает проведение выборов президента России" на территории Крыма.

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар. Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общине и призывает освободить всех лиц, задержанных в нарушение международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта в России проходили выборы президента. Голосование проводилось также на территории оккупированного Крыма. Согласно данным ЦИК РФ, Путин получает 76,65% голосов после обработки 99,5% бюллетеней.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ без дипломатического паспорта. Таким образом, россияне без дипломатического статуса не смогли проголосвать на территории Украины.

Украина приняла такое решение из-за того, что РФ не отказалась от своих противоправных намерений проводить выборы российского президента в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.