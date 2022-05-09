Марш насильников, мародеров и убийц. МИД Украины прокомментировал проведение парада в Москве 9 мая, 12:53 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины назвал парад в Москве маршем убийц насильников и мародеров (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министерство иностранных дел Украины заявило, что на параде 9 мая в Москве по Красной площади прошли убийцы насильники и мародеры.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Мир сегодня очень хорошо видит, кто марширует по Красной площади и какова истинная суть российской армии», — говорится в сообщении украинского МИД.

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В ведомстве отметили, что российские солдаты — это военные преступники, не имеющие понятия о чести.

«Они насилуют и варварски убивают женщин и мужчин, детей и пожилых людей, а также домашних животных. Российская армия бьет ракетами по жилым кварталам, больницам и роддомам, театрам и библиотекам. Российские солдаты разграбляют и уничтожают временно оккупированные города и села в Украине», — подчеркнули в МИД.

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