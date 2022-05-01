Россия планирует меньше военной техники на параде в Москве из-за потерь в Украине — Зеленский

1 мая, 03:57
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Украина уничтожила уже более тысячи российских танков — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Украина уничтожила уже более тысячи российских танков — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что из-за потерь в Украине Россия вынуждена планировать меньше военной техники на параде в Москве 9 мая.

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В своем видеообращении он сообщил, что украинские защитники уничтожили уже более тысячи российских танков и почти двести самолетов РФ.

Видео дня

Вместе с тем, он отметил, что у оккупантов еще есть в запасе техника, а также остаются ракеты для ударов по территории Украины.

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«Но эта война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве», — резюмировал Зеленский.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 8 танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Также 30 апреля украинские защитники уничтожили девять воздушных целей российских оккупантов.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Россия Российская агрессия Москва Военный парад Владимир Зеленский Российская техника Война России против Украины

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