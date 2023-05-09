Ликвидированные в Украине российские оккупанты могли бы шагать на параде в Москве несколько часов — Данилов 9 мая, 13:58 Данилов наглядно объяснил, какие огромные потери несет армия РФ на войне против Украины (Фото:Anna Voitenko/Telegram)

Секретарь Cовета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов завил, что ликвидированные в Украине российские оккупанты могли бы шагать на параде в центре Москвы несколько часов.

Так он наглядно объяснил, какие колоссальные потери несет оккупационная армия РФ на войне против Украины.

«Несколько часов могут шагать „парадом“ на „красной площади“ мертвые российские оккупанты, бесславно и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей в свои чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране», — написал он в своем Facebook.

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9 мая в центре Москвы прошел военный парад, на котором российский диктатор Владимир Путин повторил свои фантазии о Западе и Украине.

Парад прошел на фоне провалов и огромных потерь оккупационной армии РФ в Украине.

С начала большой войны против Украины РФ уже потеряла более 195 тысяч своих военных.