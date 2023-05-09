«Это последний парад в России». Символы власти Путина мы положили в украинский унитаз и мочимся туда каждый день — Давыдюк

9 мая, 20:59
NV Премиум
Поделиться:
Диктатор Владимир Путин на параде ко Дню победы в Москве. 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин на параде ко Дню победы в Москве. 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Короткий и нищий военный парад, состоявшийся 9 мая на Красной площади в Москве, оценил в эфире Radio NV политолог Николай Давыдюк.

«[Россияне всему миру сейчас посылают сигнал], что они проиграли войну. На самом деле эта демонстрация, давайте говорить откровенно, это же последний парад. С одним танком защищать Москву… Авиацию не вывели, [белорусский узурпатор] Лукашенко сбежал раньше срока. Половина не надела эти парадные георгиевские ленты, ради которых они готовы страдать, санкции терпеть и быть заплеванными по всему миру», — убежден Давыдюк.

Видео дня

Читайте также:

Политолог считает, что у России нет сил даже ради помпезности:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Парад 9 мая Парад Победы Радио NV Война России против Украины парад 9 мая

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X