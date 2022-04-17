«Насильника женят на жертве». Примирение невозможно, Папе Римскому на Пасху нужно показать снимки убитых РФ украинцев — Давыдюк 17 апреля, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Папа Франциск пытается поймать свой головной убор перед Пасхальной мессой на площади Святого Петра в Ватикане, 17 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа Римский Франциск, который является не только религиозным, но и политическим лидером — главой государства, и Ватикан совершают ошибку, когда пытаются примирить Украину и Россию, считает политолог Николай Давыдюк.

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«Папа хочет насильственно объединить в этой смертельной любви Украину и Россию. Это ошибка. <...> Это не любовь. Это попытка насильника женить на его жертве, припеваючи, что „у вас была любовь“. Это то, что сейчас пытается делать Ватикан по мотивации [диктатора Владимира] Путина», — отметил в эфире Радио НВ политолог.

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Давидюк убежден, что идея примирения вообще не имеет права на существование, ведь Украина и Россия не просто поссорились:

«Можем на православную Пасху вынести [фотографии], если он недоинформирован, чтобы он увидел, сколько людей убили, как их убивали, сколько изнасилованных женщин, сколько убийств в затылок со связанными руками. Пусть тогда Папа скажет, насколько это братский народ и не хочет ли великий народ Италии и Ватикана воссоединиться с таким народом. Вот это месседж, а не попытки дешевых политических акций на религиозном шествии имитировать, что все нормально. Не нормально, мы не ссорились. На нас напали».

Во главе с Франциском с 15 апреля состоялось традиционное Крестное шествие, где уроженцы Украины и России совместно пронесли процессийный крест. Официальный Ватикан говорит, что это символизирует примирение народов.

Однако в Украине инициатива вызвала возмущение, ведь Москва развязала войну против Киева.

17 апреля глава католической церкви Папа Римский во время пасхальной речи выступил с критикой вооруженной агрессии против Украины, но не упомянул Россию, начавшую эту кровавую войну.

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