«Жестоки только военные и наемники». Папа Римский заявил о большом почете «к российскому гуманизму»

7 ноября, 00:30
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Папа Римский (Фото:Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS)

Папа Римский (Фото:Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS)

Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных в Украине не присуща российскому народу. Он заявил об уважении к «российскому гуманизму».

Об этом он заявил в общении с журналистами при возвращении из Бахрейна, пишет Vatican News.

«Меня поражает — и потому я употребляю слово „многострадальная“ („martoriata“ — „подверженная мучениям“) — та жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно… потому что русский народ — это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, идущих на войну как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму», — сказал Франциск.

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Папа Римский вспомнил русского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор «вдохновляет христиан до осмысления христианства».

«У меня большая приверженность русскому народу, как и большое расположение к украинскому народу», — сказал Франциск.

Он также рассказал, что в детстве знал одного украинского священника, который научил его служить во время украинской литургии.

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«Поэтому мне также очень нравится украинская литургия. Я оказался между двумя народами, которым располагаю. И не только я. Святой Престол провел немало конфиденциальных встреч, многое с положительными результатами», — сказал он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Владимир Путин Папа римский Ватикан Война в Украине Война России против Украины Папа Римский Франциск

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