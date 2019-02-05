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Папа Римский заявил о готовности Ватикана помочь Венесуэле

Сегодня, 19:57
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EPA

Франциск готов предложить свое посредничество

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан готов выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, если на то будет согласие всех сторон.

Об этом он заявил во вторник, 5 февраля, на борту самолета по пути из Абу-Даби, передает Reuters.

По словам Папы Франциска, он действительно получил письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но еще не прочитал его.

"Я прочитаю письмо и посмотрю, что можно сделать, но исходное условие предполагает, что обе стороны попросят об этом. Мы готовы", - заявил он.

Папа Римский добавил, что официальное посредничество Ватикана следует рассматривать как последний шаг в дипломатии. По его словам, сначала некоторые меры должны быть предприняты Ватиканом и другими членами международного сообщества. Они будут включать усилия, направленные на то, чтобы "начать процесс диалога".

Напомним, что непризнанный рядом стран президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что написал письмо Папе Франциску с просьбой в содействии диалогу в стране.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента", обвинив действующего главу государства в узурпации власти.

После этого его признали США, предоставив финансовую поддержку и усилив давление на Мадуро, вынуждая его оставить президентский пост.

О поддержке Гуайдо заявил также целый ряд американских и европейских стран.

Сам Мадуро, которого активно поддерживает Россия, заявил, что не намерен покидать пост президента  до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Венесуэла Франциск Папа римский

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