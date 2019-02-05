Папа Римский заявил о готовности Ватикана помочь Венесуэле
Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан
готов выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Венесуэле,
если на то будет согласие всех сторон.
Об этом он заявил во вторник, 5 февраля, на
борту самолета по пути из Абу-Даби, передает Reuters.
По словам Папы Франциска, он действительно получил
письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но еще не прочитал его.
"Я прочитаю письмо и посмотрю, что можно
сделать, но исходное условие предполагает, что обе стороны попросят об этом. Мы
готовы", - заявил он.
Папа Римский добавил, что официальное
посредничество Ватикана следует рассматривать как последний шаг в дипломатии.
По его словам, сначала некоторые меры должны быть предприняты Ватиканом и
другими членами международного сообщества. Они будут включать усилия,
направленные на то, чтобы "начать процесс диалога".
Напомним, что непризнанный рядом стран президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что написал письмо Папе Франциску с просьбой в содействии диалогу в стране.
23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента", обвинив действующего главу государства в узурпации власти.
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вызов президенту Венесуэлы
После этого его признали США, предоставив
финансовую поддержку и усилив давление на Мадуро, вынуждая его оставить
президентский пост.
О поддержке Гуайдо заявил также целый ряд
американских и европейских стран.
Сам Мадуро, которого активно поддерживает
Россия, заявил, что не
намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в
2025 году.