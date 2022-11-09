Папа римский о войне РФ против Украины: Конфликт нельзя решить с помощью «инфантильной логики оружия», можно «только мягкой силой диалога»

9 ноября, 15:15
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Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В среду, 9 ноября папа римский Франциск заявил, что войну России против Украины «нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия».

Об этом сообщает Agenzia Nova.

Обращаясь к верующим, присутствующим на общей аудиенции, понтифик призвал выбрать «путь встречи».

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«Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а только мягкой силой диалога», — сказал он.

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Ранее папа римский Франциск заявил, что жестокость российских военных в Украине «не присуща российскому народу». Он заявил об уважении к «российскому гуманизму».

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Папа Римский Франциск, видимо, невнимательно читал произведения российского писателя Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Папа римский Война России против Украины

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