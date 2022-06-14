За пару месяцев до вторжения. Папа Римский заявил, что некий «глава государства» предупреждал его о войне 14 июня, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа Римский Франциск заявил, что до нападения России на Украину неназванный «глава государства» предупреждал его о возможной войне и обвинял в российской агрессии НАТО.

Об этом понтифик рассказал журналистам в Ватикане 19 мая, сообщает La Civiltа Cattolica.

Понтифик рассказал, что «за пару месяцев» до вторжения России в Украину он встречался с неким «главой государства», который «был очень обеспокоен тем, как расширяется НАТО».

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«Я спросил его, почему, и он ответил: «Они лают у ворот России. И они не понимают имперскость россиян и, что они не подпускают к себе никакой иностранной силы», — сказал Папа Римский, добавив, что неназванный «глава государства» предупредил его, что «ситуация может привести к войне».

Из этого Папа Римский сделал вывод, что война «может быть, была как-то либо спровоцирована, либо не предотвращена». Он также добавил, что россияне не воюют сами, а «предпочитают посылать вперед чеченцев, сирийцев, наемников».

Он добавил, что не «за» российского диктатора Владимира Путина, а против упрощения, по его словам, сложной ситуации. Папа Римский также убежден, что россияне думали, что все будет кончено через неделю, но просчитались, поскольку не учли героизм украинцев.

«Смелые люди. Народ, который не боится воевать. Народ трудолюбивый и в то же время гордящийся своей землей. В эти времена будем помнить об украинской идентичности. Нас глубоко трогает такой героизм — и я бы очень хотел подчеркнуть этот аспект: героизм украинского народа», — сказал он об украинцах.

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