«Сначала я должен встретиться с Путиным». Папа римский заявил, что пока не планирует визит в Киев 3 мая, 10:14 Цей матеріал також доступний українською Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заявил, что он пока не планирует визит в Киев, потому что считает, что сначала должен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает Corriere della Sera.

«В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Михаила Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь…», — сказал он.

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По его словам, в первый день войны он звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я хотел сделать четкий жест на всеобщее обозрение и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал „пожалуйста, остановитесь“. Затем я попросил кардинала Паролина после двадцати дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву», — сказал он.

Папа добавил, что ответа о встрече от диктатора он еще не получил.



«Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Но столько жестокости, как не остановить?», — сказал он.



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