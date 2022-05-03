«Сначала я должен встретиться с Путиным». Папа римский заявил, что пока не планирует визит в Киев
Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)
Папа римский Франциск заявил, что он пока не планирует визит в Киев, потому что считает, что сначала должен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Об этом сообщает Corriere della Sera.
«В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Михаила Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь…», — сказал он.
По его словам, в первый день войны он звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Я хотел сделать четкий жест на всеобщее обозрение и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал „пожалуйста, остановитесь“. Затем я попросил кардинала Паролина после двадцати дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву», — сказал он.
Папа добавил, что ответа о встрече от диктатора он еще не получил.
«Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Но столько жестокости, как не остановить?», — сказал он.
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