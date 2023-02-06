Папа римский заявил, что готов встретиться с Зеленским и Путиным 6 февраля, 10:56 Папа римский (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По его словам, он «открыт для встречи».

Понтифик заявил, что не приезжал в Киев, потому что не было возможности, но напомнил, что на второй день войны пошел в посольство РФ.

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Папа римский добавил, что хотел уехать в Москву, чтобы поговорить с Путиным.

«И, кажется, появилось маленькое окошко, но министр Лавров сказал мне: „Посмотрим, позже“…Этот жест не был продуман, и то, что не было продумано, нельзя повторить» — сказал он.

По его словам, «эта война находится в руках Путина».