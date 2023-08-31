«Может сделать много полезного». Папа Римский — амбассадор Украины на Глобальном Юге, которому надо что-то подсказывать — архимандрит Говорун 31 августа, 15:21 Кирилл Говорун обратил внимание на большое влияние Ватикана на страны Глобального Юга (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Архимандрит и доктор философских наук Кирилл Говорун в интервью Radio NV высказал мнение, что папа Римский — амбассадор Украины на Глобальном Юге, но ему «надо что-то подсказывать».

«Я думаю, что надо нам воспринимать и, мне кажется, это правильно воспринимать Папу, как амбассадора Украины, которому надо что-то подсказывать, в чем-то помогать. Но точно не отталкивать и точно не вступать с ним в конфронтацию, потому что он наш амбассадор на Глобальном Юге.

Его голос действительно там слышат больше, чем любой другой голос. И даже когда он ошибается, если он ошибается, правильные месседжи, которые он проговаривает, они очень важны для Украины», — сказал Говорун в эфире Radio NV.

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Он добавил, что папа Римский может быть также амбассадором Украины в России, где «есть какие-то слои, какие-то группы людей, те же католики, которые к нему прислушиваются и до которых он может донести какие-то месседжи, которые важны в том числе и для нас».

«Надо отметить, что медийно Ватикан очень присутствует как раз в странах Глобального Юга, там, где есть католичество, там где есть католическая церковь и она сильна, и куда мы просто не дотянемся другим способом. Поэтому, к сожалению, мы не имеем идеального амбассадора. Имеем того, который есть. Но он действительно может сделать очень много полезного для Украины, я уверен. И просто [отталкивать] от себя — это непродуктивно и даже самоубийственно», — объяснил архимандрит.

Говорун напомнил, что в Ватикане услышали реакцию украинского общества на последнее скандальное заявление понтифика и даже опровергли его.

23−27 августа в Санкт-Петербурге состоялась «Всероссийская встреча католической молодежи», которая, согласно анонсу организаторов, собрала россиян в возрасте от 16 до 30 лет. В один из дней в рамках этого события, 25 августа, в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с Папой Римским Франциском. Во время этого телемоста понтифик обратился к участникам встречи и пообщался с ними. Как утверждает Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве «перед благословением Святейший Отец завершил встречу такими словами»:



«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».



Это цитата из русского перевода слов понтифика, которая опубликована на сайте Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве. Там также размещено соответствующее видео, где Франциск говорит эти слова:



В то же время, на официальном сайте Папы Римского также размещен полный текст его обращения к россиянам (вероятно, вступительная речь на встрече), и цитаты о «великой России Петра I и Екатерины II» там нет. Зато в этой речи Папа Римский призвал молодых россиян «быть ремесленниками мира среди множества конфликтов и поляризаций, которые со всех сторон обрушиваются на наш мир». «Я приглашаю вас быть сеятелями зерен примирения, маленьких зернышек, которые этой военной зимой еще не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной», — сказал он.



Комментируя слова папы, опубликованные Римско-католической архиепархией Божьей Матери в Москве, спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такой же империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.



«Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства», — написал он.

