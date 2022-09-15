«Самооборона — это законно». Папа римский убежден, что поставлять оружие Украине морально приемлемо 15 сентября, 22:44 Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заявил, что поставки оружия Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии, являются морально допустимым.

Об этом сообщает Reuters.

Во время пресс-конференции на вопрос репортера, правильно ли с точки зрения морали отправка оружия Украине, Папа римский ответил, что это допустимо.

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«Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали», — сказал Франциск.

Понтифик также изложил принципы «справедливой войны» римско-католической церкви, которые допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для самообороны против нации-агрессора.

«Самооборона — это не только законно, но и выражение любви к родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит. Те, кто защищает, любит ее», — сказал он.

Понтифик также заявил, что Украине следует продолжать диалог с Россией, поскольку это «единственная разумная дверь к миру».

«Всегда сложно понять диалог со странами, развязавшими войну… это сложно, но от него нельзя отказываться», — сказал он.

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