«Самооборона — это законно». Папа римский убежден, что поставлять оружие Украине морально приемлемо
Папа римский (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)
Папа римский Франциск заявил, что поставки оружия Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии, являются морально допустимым.
Об этом сообщает Reuters.
Во время пресс-конференции на вопрос репортера, правильно ли с точки зрения морали отправка оружия Украине, Папа римский ответил, что это допустимо.
«Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали», — сказал Франциск.
Понтифик также изложил принципы «справедливой войны» римско-католической церкви, которые допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для самообороны против нации-агрессора.
«Самооборона — это не только законно, но и выражение любви к родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит. Те, кто защищает, любит ее», — сказал он.
Понтифик также заявил, что Украине следует продолжать диалог с Россией, поскольку это «единственная разумная дверь к миру».
«Всегда сложно понять диалог со странами, развязавшими войну… это сложно, но от него нельзя отказываться», — сказал он.
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