«Самооборона — это законно». Папа римский убежден, что поставлять оружие Украине морально приемлемо

15 сентября, 22:44
Поделиться:
Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заявил, что поставки оружия Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии, являются морально допустимым.

Об этом сообщает Reuters.

Во время пресс-конференции на вопрос репортера, правильно ли с точки зрения морали отправка оружия Украине, Папа римский ответил, что это допустимо.

Видео дня

«Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали», — сказал Франциск.

Читайте также:

Понтифик также изложил принципы «справедливой войны» римско-католической церкви, которые допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для самообороны против нации-агрессора.

«Самооборона — это не только законно, но и выражение любви к родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит. Те, кто защищает, любит ее», — сказал он.

Читайте также:
Виталий Портников
Виталий Портников
Папа римский и «бедная Дугина». Что происходит в Ватикане

Понтифик также заявил, что Украине следует продолжать диалог с Россией, поскольку это «единственная разумная дверь к миру».

«Всегда сложно понять диалог со странами, развязавшими войну… это сложно, но от него нельзя отказываться», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/lc2G7harfLE
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Российская агрессия Папа римский Папа Римский Франциск

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X