Папа Римский сравнил российскую агрессию против Украины с нацистской операцией «Рейнхард» 7 декабря, 15:40 Понтифик напомнил о преступлениях нацистской Германии на территории современной Польши и Украины (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск сравнил войну России против Украины с нацистской операцией «Рейнхард», в результате которой во время Второй мировой войны погибли более двух миллионов человек.

Об этом сообщает Reuters.

Во время выступления перед польскими паломниками понтифик напомнил о преступлениях нацистской Германии на территории современной Польши и Украины.

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В частности, Папа Римский упомянул об «операции Рейнхард», в ходе которой нацисты систематически уничтожали евреев и цыган.

«Пусть память об этом ужасном событии пробудит у всех намерения и действия в пользу мира», — сообщил он.

Понтифик подчеркнул, что это была операция по «уничтожению» и сравнил ее с войной России против Украины.

«И история повторяется. Теперь мы видим, что происходит в Украине», — сказал он.

С начала вторжения РФ в Украину Папа Римский регулярно упоминает Украину в своих публичных выступлениях.

В конце ноября понтифик назвал страдания украинцев, которые принесло им российское вторжение, «мученичеством от агрессии» и сравнил войну России против Украины с «ужасным геноцидом» 1930-х годов — Голодомором, организованным Иосифом Сталиным.

При этом Франциск заявлял, что жестокость российских военных в Украине «не присуща российскому народу». Он также говорил об уважении к «российскому гуманизму».