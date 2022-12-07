Папа Римский сравнил российскую агрессию против Украины с нацистской операцией «Рейнхард»
Понтифик напомнил о преступлениях нацистской Германии на территории современной Польши и Украины (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)
Папа Римский Франциск сравнил войну России против Украины с нацистской операцией «Рейнхард», в результате которой во время Второй мировой войны погибли более двух миллионов человек.
Об этом сообщает Reuters.
Во время выступления перед польскими паломниками понтифик напомнил о преступлениях нацистской Германии на территории современной Польши и Украины.
«Пусть память об этом ужасном событии пробудит у всех намерения и действия в пользу мира», — сообщил он.
Понтифик подчеркнул, что это была операция по «уничтожению» и сравнил ее с войной России против Украины.
«И история повторяется. Теперь мы видим, что происходит в Украине», — сказал он.
С начала вторжения РФ в Украину Папа Римский регулярно упоминает Украину в своих публичных выступлениях.
В конце ноября понтифик назвал страдания украинцев, которые принесло им российское вторжение, «мученичеством от агрессии» и сравнил войну России против Украины с «ужасным геноцидом» 1930-х годов — Голодомором, организованным Иосифом Сталиным.
При этом Франциск заявлял, что жестокость российских военных в Украине «не присуща российскому народу». Он также говорил об уважении к «российскому гуманизму».