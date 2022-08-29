«Папе стоит приехать в Украину». Как агентура России появилась в Ватикане — посол Андрей Юраш объяснил неоднозначные слова Франциска. Интервью 29 августа, 14:01 Эксклюзив НВ Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Франциск назвал «невинной жертвой войны» дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарью, которая призывала к еще более жесткой форме войны России против Украины и активно распространяла российскую пропаганду.

После этого посол в Ватикане Андрей Юраш заявил, что слова понтифика «разочаровали и заставили о многом задуматься», и подчеркнул, что сравнивать Дугину с жертвами военных преступлений РФ некорректно.

Видео дня

Впоследствии и Министерство иностранных дел вызвало апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса, которому напомнили, что понтифик еще ни разу особо не обратил внимание на жертвы развязанной Россией войны, среди которых 376 украинских детей. Ведомство выразило надежду, что Святой престол «будет избегать несправедливых высказываний, которые вызывают разочарование в украинском обществе».

В интервью Радио НВ Юраш рассказал, могли ли российские агенты навязать Франциску скандальный тезис о Дугиной.

— Мы не впервые видим заявления Папы Римского, возмущающие украинское общество. Понимаем ли мы, как информация попадает к нему. Трудно вообразить, что он сам читает новости и решает, кто «невинный ребенок». Кто дает информацию Франциску?

— Мне кажется, наполовину ответ есть и в вашем вопросе. У него есть окружение. И я действительно не убежден, что всю абсолютно информацию Папа черпает из публичных источников.

То есть есть определенный круг лиц, который каждый день, пожалуй, перед каждым выступлением общается с Папой, предоставляет какую-то информацию, и, соответственно, в значительной степени формирует и мировоззрение, и видение, и месседжи, которые мы потом слышим от Святейшего отца.

Кстати, даже в этом моменте [по Дугиной], мы можем почувствовать и увидеть, что, наверное, эта информация была донесена не точно, она была извращена. Ибо фактически Папа воспринимает эту смерть Дугиной, как смерть какой-то маленькой девочки, еще совсем не сознательной, совершенно случайно попавшей в тот контекст войны, о котором он говорит, и, конечно, как религиозное лицо, он не может с ней согласиться.

Эта часть с несогласием с насилием понятна, но совершенно непонятно, почему Папа говорит о Дугиной, как о каком-то ребенке, потому что фактически это сказано после его пассажа, где он говорил о невинных детях, как жертвах войны.

Это свидетельствует о том, что до конца ситуация для него была непонятна, информация была донесена извращенной. И, соответственно, он среагировал, как мог в этих обстоятельствах.

Еще раз возникает вопрос о том, что главным источником [информации] остается личностный, межперсональный контакт для Папы. При том тот контакт, который он имеет ежедневно, и который в значительной степени определяет определенные вещи.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.