Ватикан участвует в секретной «миротворческой миссии» для Украины — папа Франциск
Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS)
Папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в секретной миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.
Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 30 апреля, после визита в Будапешт сообщают Bloomberg и CNN.
«Я готов сделать что угодно. Существует миссия, которая не публичная, которая сейчас в процессе. Когда она станет публичной, я расскажу о ней», — заявил понтифик.
На вопрос, обсуждал ли он «мирные инициативы» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или представителями РПЦ, папа Франциск не ответил.
«Я верю, что мир всегда достигается путем открытия каналов; мира никогда нельзя достичь путем закрытия», — сказал он.
25 апреля папа римский встретился в Ватикане с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он попросил его помочь вернуть депортированных Россией украинских детей. Понтифик заявил, что «Святой Престол готов действовать». Ранее он говорил, что Ватикан способствовал обмену военнопленными между Украиной и РФ.
Затем папа Франциск отправился с визитом в Венгрию. Он встретился в Будапеште с украинскими беженцами, а также премьером Орбаном и митрополитом РПЦ Илларионом.
В октябре 2022 года папа римский обратился к Путину и Зеленскому и призвал к мирным переговорам. Он готов встретиться с обоими. Понтифик считает войну глобальной и не верит в ее завершение в ближайшей перспективе.