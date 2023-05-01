Ватикан участвует в секретной «миротворческой миссии» для Украины — папа Франциск 1 мая, 09:40 Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в секретной миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.



Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 30 апреля, после визита в Будапешт сообщают Bloomberg и CNN.

«Я готов сделать что угодно. Существует миссия, которая не публичная, которая сейчас в процессе. Когда она станет публичной, я расскажу о ней», — заявил понтифик.

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На вопрос, обсуждал ли он «мирные инициативы» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или представителями РПЦ, папа Франциск не ответил.

«Я верю, что мир всегда достигается путем открытия каналов; мира никогда нельзя достичь путем закрытия», — сказал он.

25 апреля папа римский встретился в Ватикане с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он попросил его помочь вернуть депортированных Россией украинских детей. Понтифик заявил, что «Святой Престол готов действовать». Ранее он говорил, что Ватикан способствовал обмену военнопленными между Украиной и РФ.

Затем папа Франциск отправился с визитом в Венгрию. Он встретился в Будапеште с украинскими беженцами, а также премьером Орбаном и митрополитом РПЦ Илларионом.

В октябре 2022 года папа римский обратился к Путину и Зеленскому и призвал к мирным переговорам. Он готов встретиться с обоими. Понтифик считает войну глобальной и не верит в ее завершение в ближайшей перспективе.

