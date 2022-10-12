«Ураган насилия». Папа римский осудил ракетные удары России по украинским городам 12 октября, 14:04 Папа римский (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В среду, 12 октября папа римский Франциск осудил ракетные удары страны-агрессора РФ по городам Украины, назвав их «безжалостными бомбардировками».

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эти атаки вызвали «ураган насилия» против жителей.

Выступая перед тысячами людей на своей еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра, он также призвал остановиться «тех, в чьих руках судьба войны».

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понтифик заявил, что его сердце «всегда с украинским народом, особенно с жителями мест, которые пострадали от беспощадных бомбежек».

«Пусть (Божий) дух преобразит сердца тех, в чьих руках судьба войны, чтобы ураган насилия остановился и можно было восстановить мирное сосуществование в справедливости», — сказал Франциск.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.