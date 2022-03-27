«Пока она не стерла историю человечества». Папа Римский призвал политических лидеров посвятить себя прекращению войны

27 марта, 20:01
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Папа Римский Франциск (Фото:Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск (Фото:Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск заявил, что миру пора прекращать войны пока они не стерли историю человечества. Об этом он написал в Twitter.

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«Перед опасностью самоуничтожения пусть человечество поймет, что настал момент отменить войну, стереть ее из человеческой истории, прежде чем она сотрет человеческую историю», — говорится в сообщении.

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Папа Римский призвал каждого политического лидера задумается и посвятит себя прекращению войны.

https://twitter.com/Pontifex/status/1508087425993687046
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Папа римский Война в Украине

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