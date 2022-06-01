«Зависит жизнь миллионов людей». Папа римский призвал не использовать зерно как оружие на войне

1 июня, 13:17
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Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

В среду, 1 июня папа римский Франциск призвал не использовать зерно как оружие на войне.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщает Vatican News.

По его словам, вызывает большую тревогу блокада экспорта зерна из Украины, от которого зависит жизнь миллионов людей, особенно в самых бедных странах.

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«Обращаюсь с горячим призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и чтобы гарантировать общечеловеческое право на питание. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продовольственный продукт как оружие на войне» — сказал он в конце общей аудиенции.

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По данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что оккупанты уже похитили на временно захваченных территориях Украины 400−500 тыс. т зерновых культур. Также, по данным ООН, в Украине из-за развязанной Россией войны застряли 25 млн тонн зерна.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Папа римский Зерно Война России против Украины

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