«Зависит жизнь миллионов людей». Папа римский призвал не использовать зерно как оружие на войне 1 июня, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

В среду, 1 июня папа римский Франциск призвал не использовать зерно как оружие на войне.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщает Vatican News.

По его словам, вызывает большую тревогу блокада экспорта зерна из Украины, от которого зависит жизнь миллионов людей, особенно в самых бедных странах.

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«Обращаюсь с горячим призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и чтобы гарантировать общечеловеческое право на питание. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продовольственный продукт как оружие на войне» — сказал он в конце общей аудиенции.



По данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что оккупанты уже похитили на временно захваченных территориях Украины 400−500 тыс. т зерновых культур. Также, по данным ООН, в Украине из-за развязанной Россией войны застряли 25 млн тонн зерна.



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