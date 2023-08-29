«Трагическая для католицизма вещь». Папа Римский не успевает за изменениями — религиовед о российских нарративах в словах понтифика 29 августа, 19:35 NV Премиум Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа Римский в очередной раз оскандалился из-за нового высказывания — он назвал «страной великой человечности» имперскую Россию времен Петра I и Екатерины II и призвал молодых россиян беречь ее наследие.

Религиовед Ирина Богачевская в интервью Radio NV объяснила, как сложилось так, что Франциск подыгрывает российской пропаганде.

— Как вы расцениваете недавнее заявление Папы Римского? Это неудачная импровизация или его сознательная позиция и прощупывание российской, а, возможно, даже и мировой аудитории?

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— Чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами должны различать человека, который занимает должность римского понтифика, и этот образ Папы Римского, который олицетворяет и артикулирует позицию католической церкви.

Сейчас мы видим, что здесь, можно так сказать, человек, который волей судеб оказался на посту понтифика, имеет собственное мировоззрение, сформированное всей жизнью, окружением этого человека. И, к сожалению, этот человек транслирует свое мировоззрение. Оно практически диссонирует с тем пониманием ситуации, которое сложилось в мире. Это вызывает очень большую обеспокоенность как у украинцев, так, по моему мнению, все же и у большинства католического мира.

— «За мир во всем мире» — это Папа Римский или человек? О том, что «Российская Федерация — большая, классная, мощная империя со своим наследием», — это Папа Римский или человек?

— Думаю, это все же человек, который рос в Латинской Америке, где очень сильны эти левацкие марксистские идеи. Человек, который имеет в своей голове образ России — не тот, который имеет большинство, в частности, европейского населения, а тот образ, который вкладывался еще с советских времен. Когда помогали всем на свете, поддерживали эти левацкие движения латиноамериканских марксистов, прикрываясь лозунгами социальной справедливости.

Мы знаем, что понтифика называют Папой бедных на фоне этого заигрывания с марксистской идеологией, в котором он вырос и сформировался. Поэтому он воспринимает Российскую Федерацию как эту величественную державу, которая противостоит мировому империализму. Причем под империализмом он понимает именно это ленинское — империализм как высшая стадия капитализма, то есть олигархов, захватчиков, богачей, которые и мешают простому люду жить достойно. И поэтому он апеллирует к этому.

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Фактически здесь произошла трагическая для католицизма вещь, когда эти интенции Папы якобы являются гуманистическими и якобы являются положительными, но они делают большой вред католической церкви. Потому что, действительно, он хочет сказать одно, а воспринимаем и мы, и те же поляки, которые на 95% являются его прихожанами, католиками, просто как оскорбление. Потому что эти символы, которые он пытается транслировать, для нас имеют совсем другое содержательное наполнение.

Вот в этом сейчас эта трагедия, на которую католическая церковь должна реагировать очень быстро, потому что мало того, что это вызывает возмущение украинских католиков — лидеры католиков, в частности греко-католиков, выражают сожаление и обеспокоенность. Но рядовые люди более эмоционально реагируют. И это вполне оправдано.

— А какой должна быть реакция католической церкви? Могут ли такие инциденты, заявления привести к тому, что Франциска заставят покинуть Святой Престол? Как это должно выглядеть в католическом мире? Ведь это же не впервые происходят такие инциденты.