Папа Франциск плохо знает историю, а в его окружении есть пророссийская группа — архимандрит Говорун 31 августа, 14:02 Папа Римский Франциск плохо знает историю и упомянул Петра I и Екатерину II, потому что это две из немногих фигур в российской истории, о которых он слышал, считает архимадрит Кирилл Говорун (Фото:ANTONIO PEDRO SANTOS/Pool via REUTERS)

Комментируя недавнее скандальное заявление папы Римского Франциска о «человечной» России времен Петра I и Екатерины II в интервью Radio NV архимандрит и доктор философских наук Кирилл Говорун рассказал, что папа Франциск плохо знает историю, а в его окружении есть пророссийская группа.



В эфире Radio NV Говорун отметил, что намерение папы Франциска было показать, что для России есть другой путь, не связанный с Путиным, но он предложил не намного лучшую альтернативу.

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«Папа этого не осознавал. Я думаю, что это из-за недостатка знания о российской истории, недостатка знания о тех фигурах, которые он упомянул. Я думаю, что это на самом деле — и Петр, и Екатерина — это, возможно, две из немногих фигур, о которых папа Франциск вообще слышал и знает что-то о них. И поэтому он просто о них упомянул», — отметил архимандрит.

Он выразил мнение, что сейчас папа Франциск уже осознал, что альтернативный путь России «не связан ни с Петром, ни с Екатериной».

«Его знания истории действительно очень ограничены. И это еще такой один вопрос, проблема, что с одной стороны, вокруг понтифика есть люди, которые, конечно, в материале, которые владеют этой темой и знают, что такое история России, и кто такой Петр, и кто такая Екатерина. И они могут играть двойную роль. Некоторые из его советников, они немножко манипулируют этой информацией, этими знаниями для того, чтобы понтифик озвучивал какие-то вещи, которые были бы симпатичны, которые были бы приемлемы в России. Есть определенное пророссийское, скажем, лобби можно его назвать, определенная пророссийская группа вокруг понтифика. Это правда. Они по разным причинам симпатизируют, если не Путину лично, конечно, то по крайней мере пытаются как-то реабилитировать что-то российское. А есть группа тоже специалистов, которые владеют материалом, но которых понтифик не слушает», — рассказал также Говорун.

По его словам пророссийское лобби в окружении понтифика — «это разные люди, с разным бэкграундом», которые, так же, как и папа Франциск, смотрят на мир через призму «постколониализма» — взгляда, который сформировался во второй половине XX века в связи с освободительной борьбой в бывших колониях.

«Америка занимает в этом мировоззрении, в этом биполярном мире главное место как такой центр неоимперской, неоколониальной политики. И остальной мир, куда входит и Россия в частности, куда входит Китай, который сейчас является такой большой проблемой и фактически колонизирует, например, Африку и другие части мира, куда они могут дотянуться экономически. Но для людей, воспитанных в этом сознании постколониальном, неоколониальные силы, действительно неоколониальные силы, такие, как Россия и Китай, они в этот перечень, так сказать, злых стран, не входят», — объяснил архимандрит.

23−27 августа в Санкт-Петербурге состоялась «Всероссийская встреча католической молодежи», которая, согласно анонсу организаторов, собрала россиян в возрасте от 16 до 30 лет. В один из дней в рамках этого события, 25 августа, в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с Папой Римским Франциском. Во время этого телемоста понтифик обратился к участникам встречи и пообщался с ними. Как утверждает Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве «перед благословением Святейший Отец завершил встречу такими словами»:



«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».



Это цитата из русского перевода слов понтифика, которая опубликована на сайте Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве. Там также размещено соответствующее видео, где Франциск говорит эти слова:



В то же время, на официальном сайте Папы Римского также размещен полный текст его обращения к россиянам (вероятно, вступительная речь на встрече), и цитаты о «великой России Петра I и Екатерины II» там нет. Зато в этой речи Папа Римский призвал молодых россиян «быть ремесленниками мира среди множества конфликтов и поляризаций, которые со всех сторон обрушиваются на наш мир». «Я приглашаю вас быть сеятелями зерен примирения, маленьких зернышек, которые этой военной зимой еще не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной», — сказал он.



Комментируя слова папы, опубликованные Римско-католической архиепархией Божьей Матери в Москве, спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такой же империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.



«Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства», — написал он.

