Визит запланирован на апрель. Папа римский встретится с украинскими беженцами в Венгрии 27 февраля, 16:00 Папа римский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск с 28 по 30 апреля будет находиться с визитом в Венгрии.

Об этом сообщил директор Ватиканского пресс-центра в понедельник, 27 февраля, пишет Vatican News.

Планируется, что в субботу, 29 апреля, в храме святой Елизаветы Венгерской понтифик встретится беженцами, в частности, с украинскими.

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Папа Франциск также прибудет в президентский дворец, где состоится церемония поздравления, визит вежливости главе государства, разговор с главой правительства.

На фоне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину папа римский Франциск призвал достичь прекращения огня и начать мирные переговоры.