Папа Римский ответил на письмо Мадуро, в котором он просил посодействовать диалогу в Венесуэле - СМИ Сегодня, 18:27 248 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро EPA

Папа Римский Франциск ответил на письмо непризнанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором тот просил понтифика помочь проведению диалогу в стране, сообщает Corriere.

В письме Папа Римский использовал обращение “уважаемый господин Мадуро”, а не “президент Мадуро”.

По словам Франциска, его беспокоят “сложившаяся ситуация” и “страдания славного венесуэльского народа, которым, похоже, нет конца”.

“К сожалению, все попытки прерывались, поскольку то, что было согласовано в ходе совещаний, не получило продолжение в конкретных действиях по реализации договоренностей”, - отметил Папа Римский

По его словам, он всегда выступал за диалог для разрешения кризиса, “однако не любой диалог, а за тот диалог, который начинается, когда разные стороны, вовлеченные в конфликт, ставят общее благо выше любых других интересов и работают с целью единства и мира”.

Ранее, непризнанный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что написал письмо Папе Франциску с просьбой в содействии диалогу в стране.

Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.