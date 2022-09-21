Думать об использовании ядерного оружия — это «безумие» — папа римский 21 сентября, 15:43 Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

В среду, 21 сентября папа римский Франциск, комментируя угрозы российского диктатора Владимира Путина касательно использовании ядерного оружия, заявил, что это безумие.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, «мы должны признать, что Казахстан сделал очень положительный выбор, например, сказал "Нет ядерному оружию".

«Это было смело, в то время, как эта трагическая война заставляет некоторых людей думать о ядерном оружии, это безумие!», — сказал он на своей еженедельной всеобщей аудиенции.

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Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления по России, хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — заявил Путин.

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