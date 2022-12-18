Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не верит, что она закончится скоро 18 декабря, 15:29 Папа Римский не верит, что война в Украине закончится скоро (Фото:REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский Франциск назвал войну в Украине глобальной и заявил, что не верит в ее окончание в ближайшей перспективе.

Об этом глава католической церкви сказал в интервью испанской газете АВС.

«Я не вижу конца в ближайшей перспективе, потому что это глобальная война. Давайте не будем забывать об этом. Есть много рук, помешивающих котел войны. Это глобально. Я думаю, что война начинается тогда, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое», — сказал понтифик.

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По словам Папы Франциска, Ватикан делает все, что может, но «они не слушают».

«То, что происходит в Украине, ужасает. Там так много жестокости. Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать», — добавил он.