Папа Римский попросил Бога «пролить свет» на россиян и призвал их узнавать правду о войне в Украине 9 апреля, 18:10 Папа Римский Франциск перед верующими в день пасхальной воскресной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, 9 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Yara Nardi)

Папа римский Франциск в традиционном послании В город и мир ( Urbi et Orbi) по случаю Пасхи, которую католики и протестанты отмечают 9 апреля, обратился к россиянам.

Как сообщает Reuters, понтифик призвал их искать правду о вторжении России в Украину.

Франциск помолился за мир, добавив, что «мрак и тьма слишком часто окутывают Землю».

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"Помоги украинскому народу на их пути к миру и пролей пасхальный свет на народ России", - сказал Папа, обращаясь к Богу.

В то же время он призвал верующих «встать на путь мира и братства».

С тех пор как российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля прошлого года, Папа часто называет украинцев «мучениками» и использует такие слова, как агрессия и жестокость, описывая действия российских военных в Украине, отмечает Reuters.



В пасхальном послании он попросил Бога «утешить раненых и всех тех, кто потерял близких из-за войны», а также дарить свободу узникам, чтобы они могли вернуться целыми и невредимыми в свои семьи.

Он также по-прежнему призывал к диалогу между израильтянами и палестинцами на фоне нового обострения в конфликте на Ближнем Востоке.

В своей речи Папа также упомянул и другие охваченные вооруженными конфликтами и кризисами страны, например Южный Судан, Ливан и Гаити.