Папа Римский может посетить Украину — посол 6 августа, 18:15 Встреча Андрея Юраша с Папой Римским Франциском состоялась 6 августа (Фото:Andrii Yurash via Twitter)

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш сообщил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину.

«"Я очень близок к Украине и хочу выразить эту близость путем своего визита в Украину» — важные слова папы Франциска, сказанные во время сегодняшней встречи со Святым Отцом. Украина много лет, особенно с начала войны, ждала Папу и будет рада встретить его перед его поездкой в Казахстан", — написал Юраш на своей странице в Twitter по итогам встречи c Папой Римским в субботу, 6 августа.

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Ранее о большом желании поехать в Киев Папа Римский Франциск заявлял 24 июля, во время поездки в Канаду.

До этого секретарь по делам отношений Святого Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину уже в августе этого года.

2 июля Папа Римский Франциск заявил, что все еще намерен посетить РФ и Украину, чтобы помочь.



В июне Папа Римский Франциск выразил желание поехать в Украину, но для такого визита, по его словам, необходим удачный момент, чтобы он не нанес больше вреда, чем добра.

В начале апреля понтифик предполагал, что может посетить Украину, даже несмотря на боевые действия на территории страны.



В марте президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил Папу Римского посетить Украину.

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