Папа Римский может посетить Украину — посол

6 августа, 18:15
Встреча Андрея Юраша с Папой Римским Франциском состоялась 6 августа (Фото:Andrii Yurash via Twitter)

Встреча Андрея Юраша с Папой Римским Франциском состоялась 6 августа (Фото:Andrii Yurash via Twitter)

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш сообщил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину.

«"Я очень близок к Украине и хочу выразить эту близость путем своего визита в Украину» — важные слова папы Франциска, сказанные во время сегодняшней встречи со Святым Отцом. Украина много лет, особенно с начала войны, ждала Папу и будет рада встретить его перед его поездкой в Казахстан", — написал Юраш на своей странице в Twitter по итогам встречи c Папой Римским в субботу, 6 августа.

Видео дня
https://twitter.com/AndriiYurash/status/1555892577056030720

Ранее о большом желании поехать в Киев Папа Римский Франциск заявлял 24 июля, во время поездки в Канаду.

Читайте также:

Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli) «Наш мир разрушен». Папа римский косвенно назвал Россию виновной в «жестокой и бессмысленной войне»

До этого секретарь по делам отношений Святого Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину уже в августе этого года.

2 июля Папа Римский Франциск заявил, что все еще намерен посетить РФ и Украину, чтобы помочь.

В июне Папа Римский Франциск выразил желание поехать в Украину, но для такого визита, по его словам, необходим удачный момент, чтобы он не нанес больше вреда, чем добра.

В начале апреля понтифик предполагал, что может посетить Украину, даже несмотря на боевые действия на территории страны.

В марте президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил Папу Римского посетить Украину.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Папа римский Ватикан Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Папа Римский Франциск

Эксклюзивы НВ

Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)
Они написали войну /
Кто в Кремле был идеологом нападения на Украину
6 августа, 18:12
Геополитика
За пять месяцев войны Укрпочта провела четыре почтовых выпуска: «Русскій воєнний корабль, іді!!!», «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», «Українська мрія» та «Доброго вечора, ми з України!» (Фото:Коллаж НВ)
«В следующий раз приду с вечера» /
Сколько нужно стоять в очереди за военными марками Укрпочты с первым штемпелем и что будет на следующей
6 августа, 12:10
События
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

6 августа, 10:47
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X