Папа Римский отмежевал Трампа от своего заявления о «горстке тиранов»

В Ватикане отдельно подчеркнули, что когда Лев XIV говорит о мире, он имеет в виду все войны (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский Лев XIV заявил, что его слова о " горстке тиранов ", которые опустошают мир войнами и эксплуатацией, не были направлены против президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

По словам понтифика, речь, которую он произнес на мирной встрече в Баменди в Камеруне, подготовили еще за две недели до того, как Трамп начал публично критиковать его заявления.

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Лев XIV сказал журналистам на борту самолета во время перелета из Камеруна в Анголу, что не заинтересован в споре с американским президентом. В то же время он подчеркнул, что и в дальнейшем будет проповедовать евангельское послание мира.

Папа также отметил, что вокруг его слов сформировался неточный политический нарратив, который усилился после комментариев Трампа в первый день его африканского турне.

В Ватикане отдельно подчеркнули, что когда Лев XIV говорит о мире, он имеет в виду все войны, которые опустошают мир, а не только конфликт вокруг Ирана.

12 апреля Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», подпитывающую американо-израильскую операцию в Иране, и призвал политических лидеров прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

В Вербное воскресенье 29 марта Папа Римский обратился к примерно 40 тысячам верующих на площади Святого Петра с антивоенной проповедью. Лев XIV подчеркнул, что Бог никогда не оправдывает войну, и заявил, что молитвы тех, кто ведет войны и чьи руки запятнаны кровью, «не достигают небес». The Guardian писало, что, похоже, этим Лев XIV упрекал Дональда Трампа.

Понтифика поддержала премьер-министр Джорджа Мелони, которая назвала критику Трампа в адрес Папы Римского неприязненной. В ответ Трамп назвал Мелони «неприязненной».



