«Наш мир разрушен». Папа римский косвенно назвал Россию виновной в «жестокой и бессмысленной войне» 30 июня, 19:37 Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск косвенно обвинил Россию в ведении «жестокой и бессмысленной агрессивной войны» против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед делегацией православных лидеров в Стамбуле, он сказал, что конфликт настроил христиан друг против друга.

«Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между конфликтующими народами, является самым своевременным соображением в наши дни, когда наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие, многие христиане сражаются друг с другом», — сказал он.

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Он также призвал православных участников, (Reuters уточняет, что он обращался к россиянам) признать, что «вооруженное завоевание, экспансия и империализм не имеют ничего общего с царством, которое провозгласил Иисус».

19 мая Папа римский заявил, что война России против Украины «может быть, была как-то либо спровоцирована, либо не предотвращена», а также намекнул, что причиной вторжения могло быть «расширение НАТО».

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