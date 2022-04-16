«Не совсем по-католически». Религиовед объяснила, почему связанные с Украиной заявления Папы Римского и Ватикана становятся скандальными 16 апреля, 23:36 Цей матеріал також доступний українською Папа Франциск молится в Ватикане, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Во главе с Папой Римским Франциском 15 апреля состоялась традиционная Крестный ход, где уроженки Украины и России совместно пронесли процессийный крест, что вызвало возмущение, ведь Москва развязала войну против Киева.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Также он неоднозначно высказался о волне переселенцев из Украины, которых вроде бы в Европе принимают лучше других беженцев. Заявление вызвало недовольство у демократов ЕС.

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Почему католическая церковь только за одну неделю попала в два скандала, связанных с Украиной, Радио НВ выясняло у религиоведа Людмилы Филиппович.

— Франциск сказал, что то, как сейчас Европа принимает украинцев, убегающих от войны, и как бывало с другими беженцами, напоминает ему о проблеме расизма и разделения людей по определенным признакам. Почему заявление вызвало такую острую реакцию?

— Наверное, потому, что не совсем по-католически откомментировал Папа Римский ситуацию, связанную с миграцией и беженцами из Украины. Для Христа и для христианской церкви нет «ни иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного» (из текста Послания апостола Павла к галатам — ред.). Там никогда не делили людей по национальному, расовому, языковому или другому признаку.

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Когда Папа Римский будто с упреком сказал европейцам, что украинцев принимают лучше, тем, наверное, хотел напомнить, что не так хорошо, например, относились к сирийцам или другим народам. Но давайте мы не будем сравнивать эти волны миграции, потому что сейчас большинство украинских временно перемещенных лиц — это женщины и дети, то есть наименее защищенные и наиболее уязвимые слои общества. Они не опасны для европейских стран. Это же не сирийские воины, которые появились на территории [ЕС]. Тогда даже были определенные обвинения в изнасилованиях, воровстве.

Этот тезис очень [возмутил] европейцев, которые в основе своих ценностей кладут демократические принципы, а они базируются на том, что все люди имеют равные права, независимо от этнической, расовой, языковой или религиозной принадлежности. Поэтому очень чувствительно европейское общество к таким обвинениям.

— Украинка и россиянка, долгое время живущие в Италии, вместе несли крест. Официальный Ватикан говорит, что это символизирует примирение народов. Бурной была реакция в украинском обществе. Так случилось из-за того, что в Ватикане находятся вне контекста? Или это традиционная схема примирения воюющих, не разделяя кто на кого напал?

— Здесь комплекс причин. Мы можем в этом видеть отголосок Ostpolitik, когда считалось, что лучше договориться с враждебной стороной, не дразнить тигра или медведя, как они представляли себе Советский Союз до его распада. Но эта политика показала свое несовершенство и фактически иллюзорность, потому что мы не смогли обуздать ни Советский Союз, ни Россию. Сегодня судьба Украины — прекрасный пример того, xnj если зло существует, оно обязательно себя проявит, как бы ты его не убеждал, не удерживал.

Вопрос в другом. Зачем дружба эта с Москвой? Зачем Папа Римский мечтает встретиться с московским патриархом Кириллом, которого называют патриархом тундры. Это же два [разных] мира! Это видно сегодня по тем воинам русской армии, которые пришли на нашу территорию и ведут себя совсем не по-европейски. Они не соблюдают никакие международные соглашения, пытают, насилуют, грабят украинцев. Какие ценности вообще несут эти рускомировцы в Украине? А завтра они те же ценности принесут в Европу.

Политика [Ватикана] базируется на доисторических иллюзиях, что можно обуздать этого врага, что он искренний, ответственный. С Россией это немыслимые основания для взаимоотношений, потому что они изменяли, коварно нападали.

[В Ватикане] часто говорят: «Мы думаем о католиках России». Какая-то детская забота, наивные отношения. Можно подумать, что Кремль остановится, чтобы не уничтожить русских католиков, если возникнет необходимость уничтожить Ватикан.

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