Папа римский хочет отправить в Киев и Москву посланников в рамках «миротворческой миссии» — СМИ 18 мая, 22:46 Папа римский и президент Владимир Зеленский в Ватикане 13 мая 2023 года (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск хочет отправить в Киев и Москву посланников для обсуждения возможности «начала переговоров о перемирии» со страной-агрессором Россией. Об этом сообщает католический портал Il sismografo, который освещает деятельность Ватикана.

По информации портала, предварительно, кардинал Маттео Дзуппи должен отправиться в Киев, а архиепископ Клаудио Гуджеротти — в Москву.



Il sismografo пишет, что власти Украины и кремлевский режим предварительно согласились принять посланников, но задали ряд вопросов: будет ли два посланника, по одному в каждую страну, или только один, и кого Ватикан отправит в качестве «переговорщиков».



Видео дня

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни сказал агентству Reuters, что не может прокомментировать эту информацию, но напомнил недавнее заявление представителя Ватикана Пьетро Паролина, что «пришло время выступить с инициативой по установлению справедливого мира в Украине».

Президент Владимир Зеленский 13 мая встретился в Ватикане с папой римским Франциском и попросил осудить российские преступления в Украине, а также рассказал об украинской формуле мира и подчеркнул, что это единственный действенный алгоритм достижения справедливого мира.

Во время недавнего интервью Зеленский повторил, что вести переговоры с главой российского режима Путиным сейчас невозможно: «На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова».



После визита в Венгрию 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в секретной "миротворческой миссии", чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.



Чиновник, близкий к Офису президента, сказал CNN, что Украина ничего не знает об этой «миссии».