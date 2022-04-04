Готовит встречу с Кириллом. Папа Римский не отказывается от поездки в Украину, но «не уверен, что сейчас» 4 апреля, 05:04 Цей матеріал також доступний українською Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский Франциск заявил, что не отказывается от предложения уехать в Украину. В то же время он не знает возможно ли это и целесообразно сделать сейчас.

Об этом пишет Vatican News .

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Папа Франциск заявил, что вопрос возможной поездки в Украину «в воздухе».

« Я искренне ответил, что планирую уехать, что моя доступность остается постоянной. Нет „нет“: я доступен. Что я думаю о такой поездке? Это одно из предложений, которые я получил, но я не знаю, можно ли это сделать, уместно ли это, и будет ли это к лучшему…», — сказал он.

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Он рассказал, что на фоне войны в Украине Святой Престол, особенно дипломатическая сторона, делают все возможное: «Мы не можем обнародовать все, что они делают, для осмотрительности, для конфиденциальности, но мы раздвигаем границы нашей работы».

В настоящее время идет работа над встречей главой русской православной церкви патриархом Кириллом. Возможным местом встречи рассматривают Ближний Восток.

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