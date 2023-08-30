Литва пригласила представителя Ватикана на переговоры после слов папы римского о «величии» России 30 августа, 15:35 Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Министерство иностранных дел Литвы пригласило представителя Ватикана в Литве для беседы из-за высказываний папы римского Франциска в Санкт-Петербурге, в которых он восхвалял «величие» Российской империи.

Об этом в среду, 30 августа, сообщает LRT.

«Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на собеседование в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска», — отметила пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките.



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25 августа в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с папой римским Франциском в рамках Всероссийской встречи католической молодежи.



Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве процитировала его обращение к участникам мероприятия: «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».



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В МИД Украины назвали его слова империалистической пропагандой, которой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен городов и сел.



В то же время глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил, что слова понтифика были сказаны «спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России». Он отметил, что эти слова вызвали глубокое разочарование в обществе и причинили боль представителям религиозных организаций.



Коммуникат Апостольской Нунциатуры (дипломатической миссии Ватикана — ред.) в Украине обнародовал заявление, заявив, что папское представительство «решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям» и является их «критиком».

