«Абсурдная, безумная война». Папа римский обратился с отдельным письмом к украинскому народу 25 ноября, 17:15 Папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск в девятый месяц после начала полномасштабной войны России против Украины обратился с отдельным письмом к украинскому народу.

Украинский перевод это письмо опубликовала УГКЦ.

"Вот уже девять месяцев как на вашей земле была развязана абсурдная, безумная война. В вашем небе непрестанно раздается зловещий грохот взрывов и тревожный звук сирен. Ваши города обстреливаются бомбами, в то время как град ракет безжалостно и пренебрежительно несет смерть, разрушение и боль, голод, жажду и холод», – написал понтифик.

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По словам папы, он «соединяет слезы» со слезами украинцев.

«Хочу вам сказать, что нет дня, когда бы я ни был рядом с вами и не держал бы вас в своем сердце и в своих молитвах. Ваша боль — это моя боль» — написал он.

Понтифик заявил, что в его памяти есть много трагических историй, о которых он узнал.

«Прежде всего, это касается детей: сколько детей было убито, сколько ранено, сколько осталось сиротами, было оторвано от матерей! Я плачу вместе с вами за каждым ребенком, что из-за этой войны потерял жизнь, как Кира из Одессы или Лиза из Винницы и сотни других детей: в каждой из них все человечество терпит поражение», — написал он.

Папа упомянул в письме о молодежи, о волонтерах, детях, а также заявил, что восторгается украинцами.

«Дорогие братья и сестры, во всем этом море зла и боли, спустя девяносто лет после ужасного геноцида Голодомора, я восхищаюсь вашим добрым пылом. Несмотря на огромную трагедию, которую вы сейчас переживаете, ваш народ никогда не падал духом и не отчаивался», — сказал он.

Понтифик заявил, что «мир открыл для себя смелый и сильный народ, страдающий и молящийся народ, который плачет и борется, сопротивляется и надеется: многострадальный и благородный народ».

«Я продолжаю быть рядом с вами сердцем и молитвой, с человеческой заботой, чтобы вы чувствовали сопровождение, чтобы не привыкали к войне, чтобы вы не оставались одинокими сегодня, а особенно завтра, когда, возможно, появится соблазн забыть о ваших страданиях» , – сказал он.