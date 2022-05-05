«Не хочет закрыть дверь для переговоров». Посол в Ватикане объяснил, почему Папа Римский Франциск не едет в Украину 5 мая, 23:04 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Папа Римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск заявил, что он пока не планирует визит в Киев, потому что считает, что сначала должен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Почему глава католической церкви откладывает поездку в Украину, в эфире Радио НВ объяснил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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«[Папа] говорит, что поедет, когда увидит, что его визит принесет какие-то радикальные изменения. По моему мнению, он не едет, потому что понимает, что приезд в Украину вызовет категорическое неприятие со стороны русской церкви. <...> Он не хочет окончательно закрыть дверь для переговоров, потому что надеется, что через эту дверь он может принести мир», — отметил Юраш.

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В то же время, добавил посол, Украину уже четырежды посещали папские посланники — кардиналы, доносившие позицию Франциска. Однако дипломаты, продолжил Юраш, и не только украинские, продолжают приглашать Папу Римского на подконтрольную Киеву территорию:

«Мы каждый день на всех уровнях доносим это. Кстати, это же мнение отстаивают очень многие наши партнеры из нескольких десятков посольств дружественных стран. Они мне неформально говорили, что создан своеобразный фронт десятков дипломатов, которые при каждом случае каждому ответственному представителю Римской Курии говорят о том, что Украина ждет и Папа должен ехать».

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визита Папы Римского.

В начале апреля журналист американского телеканала NBC News Клаудио Лаванга сообщал, что Франциск не исключает возможность своего визита в Киев.

Папа Римский 3 мая заявил, что примерно через три недели после начала российского масштабного вторжения в Украину он попросил дипломатов Ватикана послать диктатору Владимиру Путину сообщение об организации встречи, чтобы попытаться остановить войну в Украине, но не получил ответа.

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