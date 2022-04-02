Папа Римский рассматривает возможность поездки в Киев — журналист 2 апреля, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский рассматривает возможность поездки в Украину (Фото:REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский Франциск не исключает своего визита в Киев.

Об этом сообщает журналист американского телевидения NBC NEWS Клаудио Лаванга в Twitter.



По его словам, на вопрос журналиста, рассматривает ли Папа возможность поездки в Киев, понтифик ответил, что такое предложение «лежит на столе».



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«По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: «Да, это предложение на столе», — написал журналист, входящий в папский пресс-пул.



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On the plane to #Malta, I asked Pope Francis whether he is considering the offer to visit Kyiv.

He answered: “yes, it’s on the table” @pontifex_ita @nbcnews #popeinmalta @stampaestera pic.twitter.com/hcXD0UaEtr — ClaudioLavanga (@Lavanga) April 2, 2022

Недавно мэр Киева Виталий Кличко официально пригласил Папу Римского Франциска посетить украинскую столицу.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверствах оккупантов, и о гуманитарных коридорах в окруженные города и пригласил его в Украину.

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