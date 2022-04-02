Папа Римский рассматривает возможность поездки в Киев — журналист

2 апреля, 13:32
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Папа Римский рассматривает возможность поездки в Украину (Фото:REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский рассматривает возможность поездки в Украину (Фото:REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский Франциск не исключает своего визита в Киев.

Об этом сообщает журналист американского телевидения NBC NEWS Клаудио Лаванга в Twitter.

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По его словам, на вопрос журналиста, рассматривает ли Папа возможность поездки в Киев, понтифик ответил, что такое предложение «лежит на столе».

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«По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: «Да, это предложение на столе», — написал журналист, входящий в папский пресс-пул.

Война России против Украины - главные события 2 апреля

Недавно мэр Киева Виталий Кличко официально пригласил Папу Римского Франциска посетить украинскую столицу.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверствах оккупантов, и о гуманитарных коридорах в окруженные города и пригласил его в Украину.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Папа римский Ватикан Франциск Война России против Украины Папа Римский Франциск

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