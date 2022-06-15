«Сманипулировали датой». Папа Римский и «лай у ворот России». Религиовед объяснила, почему заявление Франциска чувствительное, но не новое 15 июня, 19:02 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа Римский Франциск говорит, что не поддерживает российского диктатора Владимира Путина, но считает, что войну спровоцировали. Об этом 14 июня сообщила Европейская Правда со ссылкой на Civiltà Cattolica.

Почему заявление главы католической церкви в очередной раз вызывает недовольство украинцев, но обнародование интервью через месяц после записи — манипуляция, Радио НВ выясняло с религиоведом, старшей научной сотрудницей Института философии Национальной академии наук Украины Оксаной Горкушей.

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— Мы не в первый раз видим такие, с украинской точки зрения, очень контраверсионные заявления Папы Римского, для которого не все так однозначно, России с Украиной нужно примириться. Чем продиктована такая позиция Папы Римского и может ли она измениться?

— Сразу хочу сказать, что есть религиоведы, принадлежащие к определенной конфессии, а я — научный религиовед, то есть я смотрю на религиозные вопросы с точки зрения принадлежности к политической украинской нации или государству украинцев, то есть отстраненно, несколько абстрактно.

А Папа Римский является главой римско-католической церкви глобального уровня, и он на все события в мире смотрит со своей точки зрения.

Проблема в том, что нас его позиция не устраивает, и не только нас. Она не устраивает тех же верующих католической церкви, украинцев, страдающих от вооруженной агрессии Российской Федерации, потому что его риторика снимает ответственность с творящего зло субъекта и как будто намекает, что здесь не все так однозначно.

Мы бы хотели, чтобы вещи назывались свойственными именами, но нам кажется, что эта риторика очень туманна и она легко поддается на манипуляции. Я считаю, что причина этого кроется в своеобразной политике Ватикана, которую мы наблюдаем уже не один десяток лет.

Мы постоянно обращаем внимание на странную позицию Ватикана в отношении, например, украинских католиков. Напомню, что в 2016 году была так называемая Гаванская декларация, подписанная Папой Римским и патриархом Кириллом, где они пренебрежительно отнеслись в оценках своих униатских позиций, был проигнорирован и интерес, и мнение украинских греко-католиков в частности.

И даже [глава Украинской греко-католической церкви] Святослав Шевчук в свое время отвечал верующим, как так, что Папа Римский не понимает важности и значимости именно греко-католицизма и игнорирует мнение украинских греко-католиков, в том числе и на войну. Тогда даже Шевчук назвал эту встречу в Гаване Папы Римского и патриарха Кирилла несостоявшейся встречей. Почему? Потому что каждый из присутствующих там лидеров своих конфессий вкладывал в этот документ именно свое мнение и остерегал свою пользу.

То есть, если Папа Римский выступал с точки зрения глобального субъекта, который заботится о пользе любого живого существа, независимо от его идентичности и местонахождения, он считал, что занимается миром вообще; то патриарх Кирилл остерегал интерес именно «русского мира» в том числе и тогда, когда он это согласовывал.

Эту удивительную позицию мы наблюдаем почти постоянно. Например, нас удивляли эти миротворческие инициативы, которые, в частности, католическая церковь поддерживала в Украине. Когда именно взгляд украинских церквей не учитывался на межцерковных диалогах, организованных католической церковью.

Почему это происходит? Потому что интерес совершенно различный. Но именно римско-католическая церковь привыкла ориентироваться, как мы называем, ost politics, и учитывать как важное для глобального измерения мнение Русской православной церкви.

— Потому что это больший субъект? Какова причина? Есть ли объяснения?

— Вот вы вышли на этот очень чувствительный вопрос.

Видите ли, Украину почему-то не воспринимают как субъекта на глобальном политическом уровне и так же на глобальном политически-религиозном уровне. Папа Римский ориентировался на Русскую православную церковь, считал субъект уважительным и достойным учтения мнения. А Православная церковь Украины сейчас принижена пока что в его взгляде.

Далее — Украинская православная церковь Киевского патриархата. Их, например, не очень приглашали на межконфессиональные диалоги, потому что тогда о них говорили как о неканонических.

Католические специалисты объясняли это нам, например, тем, что римо-католики имеют своих верующих на территории Российской Федерации, они вынуждены считаться с действенным и влиятельным субъектом на том поле, чтобы не было каких-либо репрессий или поражений в правах именно римо-католиков в частности.

Нам объясняли это вроде бы очень важной вещью: на оккупированных территориях может сыграть определенную роль и функцию такой независимый религиозный субъект, имеющий непосредственные отношения с Русской православной церковью.

Когда обращались жены наших воинов, которые были окружены на Азовстали, непосредственно к Папе Римскому, я не увидела, чтобы он смог повлиять на ситуацию, в частности, через Кирилла. Более того, его общение с Кириллом тоже не привело к тому, что он ожидал, что, возможно, Кирилл остановит Путина. Кстати, он хотел поговорить сам напрямую с Путиным, но не сложилось. Он ориентируется непосредственно на них, как на субъектов глобального измерения, действенных и влиятельных.

И свою позицию Папа Римский интерпретирует в том числе и тем, что он хочет обезопасить или предостеречь от большего возможного зла. Нас эта позиция удивляет, у нас все очевидно: мы видим, кто стреляет в нас; знаем, от чьих орудий страдают наши города.

Субъект глобального измерения не видит этого, он не находится в нашей действительности, не имеет этого непосредственного опыта. Но опосредованно получает информацию о том, что у нас происходит, от тех лиц, которым он доверяет. Очевидно, влияние российской дипломатии и пропаганды достаточно сильно и весомо. Мы знаем, что это касается не только церковной политики.

Другое дело, что Русская православная церковь тоже сделала ставку на возвышение себя как глобального субъекта религиозной политики, даже игнорируя весь православный мир. Мы же помним, что именно Кирилл разорвал отношения со Вселенским патриархатом из-за проблемы Томоса и ПЦУ. По его мнению, Вселенский Патриарх не имел права предоставлять Томос ПЦУ.

Однако мы не понимаем, почему так происходит? Почему с точки зрения римо-католического Папы мы являемся худшим субъектом, чем Российская Федерация. Почему наше мнение, нашу позицию не учитывают? Никто не сомневается в украинской позиции, искренних гражданских намерениях греко-католиков — это одна из самых жертвенных групп украинцев. И они тоже были очень удивлены и не понимали, почему так происходит.

Что касается интервью, о котором вы говорите. Надо сделать отступление. Дело в том, что интервью было дано Папой Римским этим журналистам еще 19 мая. После этого позже состоялась встреча наших общественных деятелей с Папой Римским напрямую. Там присутствовали Мирослав Маринович, Денис Коляда, пытавшиеся донести Папе Римскому тонкости — что нельзя уравнивать в ответственности жертву и агрессора; нельзя снимать ответственность с убийцы, насильника, вора и военного преступника. Нельзя, потому что он не покаялся и не понес ответственности, а Украина, страны НАТО, европейские страны не виноваты в том, что Путину очень хочется завоевать Украину.

Там еще была чувствительная цитата, на которую вы сослались и все ее поднимают: «лают у ворот России». Что значит «лают у ворот России»? Речь идет об Украине, на нас напала Российская Федерация, у каких таких ворот?

— А эту позицию смогли донести до Папы Римского?

— Дело в том, что это интервью вышло почему-то только 14 июня.

Может, донесли. Ибо Денис Коляда настаивал на том, что наоборот Папа Римский уже откровенно начинает говорить о том, что Россия напала и Россия является агрессором. Но манипулировали именно датой этого интервью. Мы еще не видим реакции после этой встречи, насколько Папа Римский скорректировал свое мнение, учитывая нашу позицию и действительность, как она есть, а не только сквозь призму очков Русской православной церкви и Кирилла, на которого он ориентируется.

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