Папа римский хотел поехать на переговоры к Путину в первые дни войны. Лавров отказал 10 марта, 10:32 Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Папа римский Франциск на второй день развязанной Россией полномасштабной войны против Украины пошел в посольство РФ и был готов ехать в Москву для переговоров.

Об этом он рассказал в интервью швейцарскому каналу RSI, которое цитирует Vatican News.

По словам понтифика, он разговаривал бы с российским диктатором Владимиром Путиным «так же четко», как и на публике, потому что тот «образованный человек». Папа римский рассказал, что был готов ехать в Москву, если бы глава Кремля дал ему окно для переговоров.

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«Лавров написал мне, что благодарит, но сейчас не время. Путин знает, что я открыт. Но там есть имперские интересы не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации во второе место», — сказал он.



В октябре 2022 года папа римский обратился к Путину и Зеленскому и призвал к мирным переговорам. Он готов встретиться с обоими. Понтифик считает войну глобальной и не верит в ее завершение в ближайшей перспективе.