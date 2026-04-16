После критики от Трампа. Папа Римский заявил, что мир разрушает «горстка тиранов», которые тратят миллиарды на войны

Папа Лев XIV резко высказался в отношении лидеров, которые тратят миллиарды на войны, заявив, что мир «разрушается горсткой тиранов». Об этом сообщает Sky News.

Папа заявил об этом во время своего визита в Камерун после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал его в социальных сетях.

«Мир рушится из-за горстки тиранов, но его держит вместе множество братьев и сестер, которые поддерживают друг друга», — отметил Лев XIV.

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Лев XIV, первый Папа из США, также раскритиковал политиков, которые используют религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к «решительной смене курса».

«Повелители войны делают вид, что не знают: чтобы разрушить, достаточно мгновения, а вот чтобы отстроить — часто не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, тогда как ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде не найти», — отметил понтифик.

В своих последних заявлениях Лев XIV не указал конкретных лидеров, однако 13 апреля Трамп обрушился на него с критикой. Позже американский президент опубликовал фото себя в виде Иисуса, однако впоследствии удалил публикацию.

«Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике. Он говорит о „страхе“ перед администрацией Трампа, но не упоминает о том СТРАХе, который испытывали католическая церковь и все другие христианские организации во время COVID, когда священников, пасторов и всех остальных арестовывали за проведение богослужений», — написал Трамп.

12 апреля Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», подпитывающую американо-израильскую операцию в Иране, и призвал политических лидеров прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

В Вербное воскресенье 29 марта Папа Римский обратился к примерно 40 тысячам верующих на площади Святого Петра с антивоенной проповедью. Лев XIV подчеркнул, что Бог никогда не оправдывает войну, и заявил, что молитвы тех, кто ведет войны и чьи руки запятнаны кровью, «не достигают небес». The Guardian писало, что, похоже, этим Лев XIV упрекал Дональда Трампа.

Понтифика поддержала премьер-министр Джорджа Мелони, которая назвала критику Трампа в адрес Папы Римского неприязненной. В ответ Трамп назвал Мелони «неприязненной».