Папа Лев XIV имеет влияние не только на католиков, но и на многих других людей, напомнил епископ Кривицкий (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В эфире Radio NV Кривицкий констатировал, что конфликт между Львом XIV и Дональдрм Трампом может быть только мировоззренческим.

«Этот конфликт может быть только в том, что глава католической церкви осуждает, например, определенные действия. А мы знаем уже, не надо быть психологом, чтобы понимать, что президенту Америки любая критика на самом деле будет не нравиться. От любого, даже от главы Ватикана. И мы видим сегодня, что этот разлом будет продолжаться, но больше в ментальном смысле», — заявил католический епископ.

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Он добавил, что Трамп понимает, что Папа Лев XIV имеет влияние не только на католиков, но и на многих других людей, «которые аплодируют стоя потому, что Папа не вступает в полемику».

«То есть здесь нет места для полемики. И здесь не может быть поиска каких-то альтернативных дорог. Должен быть поиск дороги к миру. Все. Каким образом? Это уже второй вопрос. То есть война — это лишь инструмент тогда, когда закончились все дороги диалога. Закончились ли они? Здесь большой вопрос. Поэтому мне кажется, что этот разлом будет», — сказал Кривицкий.

Публикация Трампом своего изображения в виде Иисуса на фоне спора с Папой Римским

Вечером 12 апреля Трамп на своей странице в соцсети Truth Social раскритиковал Папу Римского Льва XIV, заявив, что он «слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике».

«Мне его брат Луи нравится намного больше, потому что Луи полностью за MAGA. Он все понимает, а Лев — нет! Я не хочу Папу, который считает, что Ирану нормально обладать ядерным оружием. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка атаковала Венесуэлу. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, для чего меня избрали», — заявил он.

При этом Трамп утверждает, что Лев XIV стал Папой Римским только из-за того, что его самого избрали президентом США, и поэтому должен быть благодарным.

Через час после этого Дональд Трамп опубликовал изображение себя в виде Иисуса, который исцеляет больного.

В ответ Лев XIV заявил, что и дальше будет выступать против войны на Ближнем Востоке.

«Я не хочу вступать с ним в дискуссию. Я не думаю, что посланием Евангелия можно злоупотреблять так, как это делают некоторые люди. Я буду продолжать громко выступать против войны, стремиться к миру, способствовать диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем», — сказал понтифик.

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12 апреля Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества», подпитывающую американо-израильскую операцию в Иране, и призвал политических лидеров прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

В Вербное воскресенье 29 марта Папа Римский обратился к примерно 40 тысячам верующих на площади Святого Петра с антивоенной проповедью. Лев XIV подчеркнул, что Бог никогда не оправдывает войну, и заявил, что молитвы тех, кто ведет войны и чьи руки запятнаны кровью, «не достигают небес».