Папа Римский отдельно поприветстсвовал паломников из Украины после воскресной молитвы

Папа Римский Лев XIV во время воскресной молитвы в Ватикане, 6 июля 2025 года (Фото: Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout via REUTERS)

Папа Римский Лев XIV, обращаясь к паломникам после воскресной молитвы 6 июля, отдельно поприветствовал паломников из Украины.

Он также обратился с очередным призывом к молитве за мир, чтобы Господь вдохновил умы правителей отдавать предпочтение диалогу вместо насилия, сообщило издание Vatican News.

«Дорогие, мир является стремлением всех народов и мучительной мольбой страдающих от войны. Просим Господа, чтобы Он коснулся сердец и вдохновил умы правителей, чтобы они заменили насилие оружия поиском диалога», — заявил Папа Лев XIV.

Здороваясь в начале своей речи с паломниками, Папа Римский сказал: «Сердечно приветствую вас всех, верующих Рима и паломников из Италии и разных стран. В большую жару этого периода ваше путешествие к Святым Двери становится еще более смелым и достойным удивления». После этого он отдельно поприветствовал некоторые группы паломников, упомянув также о греко-католиках из Украины, на что они ответили громкими аплодисментами.

2 июля в Ватикане в Апостольском дворце состоялась аудиенция синода епископов Украинской греко-католической церкви с Папой Львом XIV. Во время встречи понтифик заверил в своей поддержке Украины и отметил, что ежедневно молится за украинский народ.

28 июня Папа Лев XIV встретился с украинскими паломниками в базилике Святого Петра в Ватикане. Верующие Украинской греко-католической церкви прибыли туда по случаю юбилейного паломничества под лозунгом Паломники надежды.

К ним в полдень присоединился Папа Римский. Он также лично поздоровался с матерями погибших украинских военных.

18 мая Папа Римский Лев XIV в Ватикане встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Президент выразил благодарность Льву XIV за аудиенцию и Ватикану — за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

Также Зеленский передал Папе список из 400 украинских детей, которых похитила Россия с временно оккупированных территорий.