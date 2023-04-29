Приветствовал объятиями. Папа Франциск в Венгрии встретился с подсанкционным митрополитом РПЦ Илларионом 29 апреля, 21:00 Папа Франциск приветствовал митрополита Иллариона объятиями (Фото:Twitter/Vatican News)

Папа Римский Франциск во время своего визита в Венгрию встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским, бывшим главой Отдела внешних связей московского патриархата Илларионом, против которого в Украине введены санкции. Его еще называют «министром иностранных дел» патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Vatican News.

Встреча состоялась в Нунциатуре - посольстве Святого Престола в Будапеште и длилась около 20 минут.

Отмечается, что аудиенция не являлась частью официальной программы.

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Глава католической церкви приветствовал митрополита Иллариона объятиями и поцеловал его наперсный крест.

В последний раз Папа Франциск и митрополит Илларион встречались 22 декабря 2021 года в Ватикане. Тогда они обсудили «некоторые вопросы совместной обеспокоенности» и обязались «искать конкретные человеческие и духовные ответы».

Впервые Франциск встретился с Илларионом 20 марта 2013, то есть на следующий день после того, как стал главой католической церкви.

С 30 сентября 2022 г. по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины митрополит Илларион находится под санкциями в Украине.

19 апреля сообщалось, что Папа Римский Франциск будет говорить о войне России против Украины во время предстоящего визита в Венгрию.