«Резня и зверства». Папа Франциск назвал войну России против Украины неоправданной «бессмысленной бойней» 20 марта, 14:47 Цей матеріал також доступний українською Папа римский призвал остановить войну (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Франциск назвал войну в Украине неоправданной «бессмысленной бойней» и попросил лидеров ее остановить.

Об этом сообщает Reuters.

«Насильственная агрессия против Украины, к сожалению, не замедляется», — сказал он десяткам тысяч людей на площади Святого Петра во время своего еженедельного воскресного обращения и благословения.

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По его словам, «это бессмысленная бойня, где каждый день повторяются резня и зверства».

Ранее папа Римский Франциск ответил городскому голове Киева Виталию Кличко на его приглашение посетить столицу Украины.

«Святейший Отец получил письмо от мэра украинской столицы и близок к страданиям города, к его людям, к тем, кому пришлось бежать из него, и к тем, кто призван им управлять. Молится Господу, чтобы они были защищены от насилия», — говорится в сообщении.

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