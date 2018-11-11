"Пантуется, здороваясь со старшаком" - в сети шутят про фото Путина с Трампом

Фотоагентство EPA загрузило фото рукопожатия президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время церемонии у Триумфальной арки в Париже, что потом использовали различные СМИ.
Об этом сообщает theБабель.
Далее фото появилось у агентства Associated Press и ТАСС. Фотография сделана таким образом, что Путин кажется гораздо ниже Трампа, ведь американский лидер стоял выше на трибуне. Снимок вызвал много шуток и фотожаб в соцсетях.
Пользователь Twitter Stah Rozsoha считает, что это фото отражает реальность: Трамп имеет больше власти, чем Путин.
А фото с другого, более "пикантного" ракурса, вероятно, вызвало больше всего эмоций у пользователей соцсетей.
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